Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 369 em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C61BgSuOicS/?igsh=aTE3amJpNWxnb2Fq

https://www.instagram.com/reel/C61BgSuOicS/?igsh=aTE3amJpNWxnb2Fq

Duas pessoas ficaram com ferimentos leves após uma colisão na BR 369 em Ubiratã na manhã deste sábado (11).

Segundo informações repassadas ao Portal Ubiratã Online o acidente envolveu uma caminhonete S10 e um veículo HB20, próximo a Comunidade Pé de Galinha.

Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros Comunitário de Ubiratã foram acionados para prestar atendimento as vítimas. A PRF – Polícia Rodoviária Federal também esteve no local registrando a ocorrência.

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial ( Seguidores e visualizações Reais).

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.