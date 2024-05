Três residências são furtadas no final de semana em Ubiratã

As três ocorrências foram registradas no último sábado (11), em uma das residências a câmera de monitoramento registrou a movimentação dos criminosos. Nas imagens é possível ver três elementos, eles arrombam a porta dos fundos, dois deles dão cobertura enquanto um invade a casa, na sequência outro também entra na residência para subtrair os objetos. Uma outra câmera registrou um individuo caminhando pela calçada momento antes da invasão em outra residência.

As ocorrências foram registradas no Parque do Lago, onde a vítima relatou, que teria saído de casa por volta das 14h00min, e que ao retornar percebeu que a janela do segundo andar havia sido arrombada, e que possivelmente os autores estariam na casa vizinha pois não haviam levado nada de sua casa. Relatou que haviam marcas no muro vizinho.

O vizinho, que estava viajando, ao chegar em sua residência confirmou o furto, onde o criminoso arrombou o portão de entrada da casa e, em seguida, a janela da sala. A vítima deu falta de um televisor marca TCL, de 49 pol., e também várias peças de roupas.

A segunda ocorrência, também nas proximidades do Parque do Lago, a vítima relatou que saiu por volta das 20h15min e quando retornou percebeu que a porta dos fundos havia sido arrombada e a residência furtada. Ele deu falta de um aparelho de Vídeo Game marca Xbox, modelo X One de cor branca, um relógio marca Armani de aço escovado e aproximadamente 10 mil reais em joias variadas.

A terceira ocorrência foi na Avenida João Medeiros, o morador também ao chegar encontrou a porta dos fundos arrombada, com a casa revirada e alguns objetos subtraídos, sendo eles 1 notebook da marca Acer de cor preta, 1 televisão de 32 polegadas da marca AOC, 1 aparelho de Sky E 1 espingarda, calibre .12.

A Policia Militar realizou patrulhamento no intuito de localizar os criminosos e os objetos dos furtos, porém sem êxito até o presente momento. Qualquer informação pode ser repassada para a Policia Militar de forma anônima através do telefone 190.