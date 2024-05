Homem é preso com 11 kg de maconha em ônibus na BR 369

https://www.instagram.com/reel/C689o5KOFI2/?igsh=MXJ1cDJnNzk0NTd6NQ==

Um jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar na BR 369, ao ser flagrado transportando 11 quilos de maconha em um ônibus da linha Foz do Iguaçu/Londrina. A abordagem aconteceu na cidade de Corbélia.

Militares da Patrulha Rural, do 31º BPM (Batalhão de Polícia Militar), faziam fiscalização no âmbito da Operação Cosud quando abordaram o ônibus, que estava em um restaurante às margens da BR 369.

No bagageiro do coletivo, a equipe policial localizou uma mala com 15 tabletes de maconha e, pelo tíquete da bagagem, identificou o proprietário. O rapaz afirmou aos militares que pretendia levar a droga até São Paulo.

Ele foi detido e conduzido a 10ª Central Regional de Flagrantes em Cascavel.