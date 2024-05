Polícia Civil prende motorista que provocou acidente fatal na BR 369

https://www.instagram.com/reel/C681zknusxr/?igsh=aXRldmU0ZjZtNDYw

Policiais civis de Campo Mourão prenderam nesta segunda-feira, em Campo Mourão, o motorista do Fiat Palio, que na manhã de domingo provocou o acidente que matou o advogado de Mamborê, Alexandre Ribeiro.

O acidente ocorreu na rodovia BR 369. A vítima conduzia uma motocicleta Kasinski Comet GT 250 cilindradas pela rodovia, quando um Fiat Palio bateu em sua moto.

Com o choque, Ribeiro foi lançado a vários metros, caindo fora do asfalto. Um casal desceu do veículo que causou o acidente e fugiu a pé, carregando um motosserra.

O motociclista recebeu atendimento do Samu, quase uma hora depois do acidente e foi encaminhado ao Hospital Pronto Socorro. No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, ele acabou falecendo no início da noite de domingo.

A Polícia Civil iniciou diligências e ouviu testemunhas e obteve a informação de que o Fiat Palio poderia pertencer ao funcionário de uma fazenda, na saída para Luiziana.

Ao fazer buscas na propriedade, os policiais chegaram até o suspeito que ainda apresentava um ferimento no rosto causado pelo acidente. Ao ser questionado ele admitiu que era o motorista do carro que provocou o acidente e foi encaminhado para a delegacia. O veículo estava em nome de uma pessoa do Rio Grande do Sul.