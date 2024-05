4 fatos provam que o inglês é a língua mais importante do mundo

Você provavelmente já sabe que o inglês é um idioma de grande importância. Porém, provavelmente não sabe quais são os fatos que provam que o inglês é a língua mais importante do mundo.

E foi exatamente pensando nisso que preparamos este conteúdo para te ajudar a entender o que leva o inglês a ser tão importante. Além disso, vamos te dar algumas dicas de como você pode aprender inglês para realizar seu sonho de ser fluente no idioma.

Então, quer saber quais são os 4 fatos que provam que o inglês é a língua mais importante do mundo? É só conferir até o final do conteúdo!

É a língua mais falada ao redor do mundo

O primeiro grande fato que prova que o inglês é a língua mais importante do mundo é simplesmente por ser o idioma mais falado por não nativos. Tirando os 375 milhões de falantes nativos, há também quase 2 bilhões de falantes não nativos no idioma.

Ou seja, em números, um quarto de toda a população do planeta fala o idioma, mesmo não sendo um falante nativo de inglês.

É o idioma usado no mundo dos negócios

Por ser o idioma mais falado ao redor do mundo, faz bastante sentido que o inglês seja utilizado no mundo dos negócios. E isso significa que, qualquer pessoa que queira trabalhar no mercado internacional, precisa saber o idioma.

Porém, nos últimos anos até mesmo no mercado nacional o idioma vem ganhando cada vez mais espaço, e a tendência é que se torne ainda mais importante. Por isso, para conseguir acompanhar a evolução do mercado nacional, muitos profissionais vão precisar aprender o idioma para se manterem competitivos.

É o idioma usado no mundo acadêmico

O terceiro fato que prova que o inglês é a língua mais importante do mundo é por ser o idioma utilizado ao redor do mundo no mundo acadêmico. Ou seja, a grande maioria dos livros técnicos de todas as áreas são no idioma, bem como todas as publicações científicas.

Além disso, é bastante comum no mundo acadêmico, ter aulas ministradas no idioma, uma vez que há muitos professores estrangeiros, mesmo nas universidades brasileiras.

É o idioma usado no turismo

O quarto e último fato que prova que o inglês é a língua mais importante do mundo não poderia deixar de ser relacionado ao turismo, não é mesmo? Isso porque, o inglês é a língua utilizada no turismo ao redor de todo o mundo, mesmo naqueles países onde o inglês não é um dos idiomas oficiais.

Ou seja, independente de onde estiver fazendo turismo, vai poder contar com o inglês para curtir muito mais suas viagens.

Dicas para aprender inglês

Agora você já sabe quais são os 4 fatos que provam que o inglês é a língua mais importante do mundo. Então que tal conferir algumas dicas de como você pode aprender o idioma?

Curso de inglês

Uma das melhores dicas para aprender inglês é com certeza, fazer um curso de inglês. E se você tem uma agenda cheia e não conseguiu aprender o idioma por falta de tempo, não precisa se preocupar.

Isso porque você pode escolher uma escola de inglês online para aprender o idioma, além de poder escolher cursos de acordo com as suas necessidades.

Conversação com nativos

A conversação com nativos é uma ótima forma não só de aprender inglês, como de colocar tudo que sabe em prática. Isso porque, em uma conversa com nativos, você vai precisar se esforçar ainda mais para formular frases e se comunicar, o que não acontece quando conversamos com amigos que falam o idioma como segunda língua.

Imersão no idioma

A imersão no idioma também é uma dica muito boa para aprender inglês, independente do seu objetivo para aprender o idioma. Isso porque, com a imersão no idioma você se acostuma a ter o inglês presente no seu cotidiano, o que facilita o aprendizado e o desenvolvimento de novas habilidades, como o listening e o speaking.

Agora você sabe quais são os 4 fatos que provam que o inglês é a língua mais importante do mundo e algumas dicas para aprender o idioma. Então que tal começar a estudar inglês agora mesmo?