Planejamento da seleção brasileira para a Copa América

Dorival Júnior já vai encarar um desafio enorme à frente da seleção brasileira: a Copa América, em junho, nos Estados Unidos. Como uma aposta esportiva da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o péssimo desempenho de Fernando Diniz e a recusa de Carlo Ancelotti, o experiente treinador já anunciou os seus convocados.

Programação

Antes do torneio, a seleção brasileira vai ter dois amistosos: um contra o México, no dia 8 de junho, e outro contra os Estados Unidos, no dia 12. Por isso, a cidade de Orlando será a base brasileira na reta final de preparação para a Copa América.

Conforme a CBF, a apresentação dos jogadores que defendem os times da Europa está marcada para 30 de maio, enquanto que os atletas do futebol brasileiro chegam em 3 de junho.

Pela agenda, a seleção deixará Orlando no dia 6 para encarar o México, no Texas, no dia 8, e volta à Flórida no dia seguinte ao amistoso.

Posteriormente, o elenco vai continuar treinando na região até o dia 20, dia de embarque para Los Angeles, onde fará o jogo de estreia, no dia 24, contra a Costa Rica. No dia 28, a equipe terá pela frente o Paraguai, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, e, em 2 de julho, a Colômbia, no Levi’s Stadium, em Santa Clara.

Confira a lista de atletas convocados para a Copa América

Goleiros:

Bento – Athletico-PR

Ederson- Manchester City (ING)

Alisson – Liverpool (ING)

Laterais:

Danilo – Juventus (ITA)

Yan Couto – Girona (ESP)

Guilherme Arana – Atlético-MG

Wendell – Porto (POR)

Zagueiros:

Beraldo – PSG (FRA)

Eder Militão – Real Madrid (ESP)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Marquinhos – PSG (FRA)

Meio-campistas:

Andreas Pereira – Fulham (ING)

João Gomes – Wolverhampton (ING)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

Atacantes: