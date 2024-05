Maio Amarelo: Conscientização e respeito no trânsito salva vidas

https://www.instagram.com/reel/C7CHMyru2_M/?igsh=MWlvaW1wZXg2MTllaQ==

O mês de maio é marcado por uma importante campanha que busca conscientizar as pessoas para a importância do respeito no trânsito e chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Através do ‘Maio Amarelo’ reforçamos as ações para conscientizar que, inclusive, as pequenas infrações podem ter consequências altas.