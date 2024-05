Morre lendário narrador esportivo, Silvio Luiz, aos 89 anos

Silvio Luiz, lendário narrador brasileiro, faleceu aos 89 anos nesta quinta-feira (16/5), após uma batalha contra problemas de saúde que o levaram ao hospital em 8 de maio. Sua luta começou em 7 de abril, quando um derrame o forçou a sair da transmissão da final do Campeonato Paulista

Após o segundo gol do Palmeiras na final contra o Santos, Silvio deixou o estádio e foi hospitalizado no mesmo dia. Ele recebeu alta depois de alguns dias, mas infelizmente não resistiu à sua segunda internação, sendo intubado e colocado em coma induzido devido a complicações renais.

Conhecido por seus bordões icônicos como “olho no lance”, “pelo amor de deus meus filhinhos” e “pelas barbas do profeta”, Silvio Luiz deixou sua marca como um dos principais narradores esportivos do país. Nascido em 14 de julho de 1934 em São Paulo, ele começou sua carreira como repórter de campo aos 17 anos e se tornou narrador na década de 70.

Com passagens por diversas emissoras, incluindo Record, Band e SBT, Silvio retornou à TV Record em 2022 para narrar o Campeonato Paulista nas plataformas digitais, ao lado dos humoristas Bola e Carioca. Sua contribuição para o mundo esportivo e sua voz marcante serão lembradas com carinho pelos fãs do futebol brasileiro.

Com informações do Metrópoles