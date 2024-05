Mulher morre após capotar carro às margens da BR 369 e veículo parar dentro de rio

https://www.instagram.com/reel/C7CZHMwO0Ps/?igsh=MTJkd211c2Y0cXhyOQ==

Um trágico acidente resultou na morte de Francisca Svolinski, de 71 anos. O acidente ocorreu em uma estrada vicinal entre o Jardim Paulino e a rodovia BR 369, próximo ao Seminário São José, em Campo Mourão na tarde desta quinta-feira (15).

A idosa dirigia um GM/Celta quando, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle do veículo e caiu no Rio do Campo. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente para realizar o resgate do corpo. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram presentes no local para conduzir a apuração dos fatos e liberar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

As equipes tiveram trabalho para conseguir retirar o corpo da senhora e ainda guinchar o veículo até a superfície.

As informações são do Portal Tá Sabendo.

Imagens: Carlos Dutra