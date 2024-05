Motorista embriagado é preso após perseguição pelas ruas de Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C7GGSctuoyD/?igsh=cDJrZGF2cXQ0NzVi

https://www.instagram.com/reel/C7GGSctuoyD/?igsh=cDJrZGF2cXQ0NzVi

A equipe de motos da Polícia Militar realizava bloqueio na Avenida João Medeiros cruzamento com a Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, quando visualizou o veiculo Fiat/Tipo 2.0 de cor vermelha com um dos faróis queimados e tentou realizar a abordagem, porém o condutor desobedeceu a ordem de parada evadindo-se do bloqueio policial.

Diante de tal situação iniciou-se um acompanhamento tático por várias quadras, sendo possível abordar o suspeito na Avenida João Medeiros esquina com a Rua Pedro de Oliveira, onde foi possível perceber que o suspeito se encontrava em visível estado de embriaguez. Neste momento o condutor desembarcou do veículo e quando solicitado que colocasse as mãos atrás da cabeça, desobedeceu e entrou novamente no veículo empreendendo fuga por diversas ruas e bairros da cidade, desobedecendo toda a sinalização de transito, colocando em risco a vida dos demais condutores e transeuntes.

Durante a fuga o suspeito seguiu sentido Vila Recife, posteriormente passou pelo Conjunto Boa Vista e em seguida acessou uma estrada sentido Vila Rural do município, momento em que devido a poeira a equipe perdeu o veiculo de vista durante alguns instantes, sendo possível somente acompanhar o rastro de poeira produzida pelo veículo que acessou a BR 369, próximo a Comunidade Jandaia, momento em que a equipe voltou a ter contato visual, com continuas tentativas de abordagem através de sinais luminosos e sonoros, logrando êxito em aborda-lo somente nas proximidades do posto da PRF com apoio da equipe de Patrulha Rural.

Em revista pessoal nada foi localizado, já em busca veicular foi encontrado um litro de bebida alcoólica de marca Jamel com mais da metade consumida. Diante dos fatos foi dado voz de abordagem ao condutor e o mesmo foi encaminhado a 2ª Cia de policia, onde o suspeito foi convidado a realizar o teste de etilômetro, sendo que este se recusou. Diante dos fatos, foi lavrado termo de constatação de embriaguez, sendo lavradas as notificações pertinentes, sendo o veiculo apreendido, e o condutor encaminhado a delegacia de policia civil para os procedimentos cabíveis.