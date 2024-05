Motorista fica preso às ferragens em acidente na PR 180 entre Goioerê e Quarto Centenário

https://www.instagram.com/reel/C7IA9sSpFoC/?igsh=MXdyeHhteHoweXo5eg==

Um motorista ficou preso às ferragens após colisão envolvendo um Corsa e um Uno na PR 180 no final da tarde deste sábado (18), entre as cidades de Goioerê e Quarto Centenário.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados para socorrer a vítima, motorista do Uno que ficou preso às ferragens após a colisão frontal.

.O motorista do Corsa sofreu apenas ferimentos leves.

Imagens TecoNews Informa