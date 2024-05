Mulher perde a vida em acidente na PR 180 em Cafelândia

Francisca Eugênio, 65 anos perdeu a vida em uma colisão frontal ocorrida na madrugada deste sábado (18), na Rodovia PR 180 entre Nova Aurora e Cafelândia envolvendo dois veículos, um Celta e um Astra, ambos de Cafelândia.

A condutora do Celta não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde. Já o condutor do Astra,um homem de 55 anos, recebeu atendimento médico com ferimentos moderados.