Polícia Militar apreende mais de 22 KG de drogas no centro de Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C7G9vU1ur-_/?igsh=MTF2Ym50cmM1OW8zMg==

https://www.instagram.com/reel/C7G9vU1ur-_/?igsh=MTF2Ym50cmM1OW8zMg==

Em data de 18/05/2024 por volta das 01h20min a equipe supletiva motos, realizava patrulhamento pela área central com intuito de coibir a prática de ilícitos e nas proximidades da rodoviária municipal percebeu que chegava à área de embarque um ônibus da empresa expresso Garcia com linha de Foz do Iguaçu para Londrina, linha conhecida por, em várias oportunidades, passageiros serem flagrados transportando mercadorias ilícitas.

Os policiais realizaram a abordagem ao referido ônibus, e, em revista ao bagageiro foi localizado uma mala grande cor preta fecho de zíper, a qual antes mesmo de ser aberta foi percebido forte odor de maconha e pó de café, e, ao ser aberta, foi constatado que se tratava de produto ilícito sendo 29 tabletes de substância análoga a maconha envoltos em plástico e homiziados em meio a espumas e pó de café, prática essa para tentar camuflar o cheiro forte que a substância exala. Que foi então localizado o passageiro que embarcou com a mala, sendo um masculino de 28 anos, o qual em consulta ao sistema foi verificado ter em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, expedido pela comarca de Foz do Iguaçu.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indivíduo, lido seus direitos constitucionais e feito uso de algemas conforme súmula vinculante 11 do STF, para evitar alguma resistência ou fuga visto que este se encontrava no interior do coletivo com mais passageiros, realizado busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém na bolsa de mão do mesmo foi localizado 04 pinos com substância branca em pó análoga a cocaína, sendo então conduzido até a sede da 2ª Cia para que fosse confeccionado o boletim e realizado a pesagem do entorpecente o qual totalizou 22Kg e 200g. de substancia análoga a maconha, posteriormente o preso e a droga foram encaminhados para delegacia de policia civil de Campina da lagoa para que sejam tomadas as providências de polícia judiciária.