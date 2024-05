Polícia Militar apreende produtos contrabandeados no Centro de Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C7G-phkuIIb/?igsh=MXF0Z3U0amIxbnhjaA==

A equipe policial realizava patrulhamento no centro da cidade de Ubiratã, quando nas proximidades da rodoviária de Ubiratã, mais precisamente na rua Floriano Peixoto avistou um veiculo hyundai HB20 de cor vermelha com um homem e uma mulher em seu interior. Em consulta a placa do veiculo pode-se constatar que este era emplacado no município de São Paulo o que levantou suspeita para a equipe policial.

Diante da suspeita foi dado voz de abordagem aos componentes do veiculo que de imediato acataram a ordem emanada pela equipe. Durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém em busca veicular a equipe encontrou 3 malas, todas elas com produtos oriundos de descaminho, sendo estes produtos vinte e duas unidades de smartphone modelo redmi 12, oito unidades modelo redmi note 13, quatro unidades modelo redmi note pro 5g, trinta e seis unidades modelo redmi a2, uma unidade modelo realme c53, um ipad 10th 64gb e um macbook air 256gb.

Diante dos fatos a mercadoria foi conferida na presença do condutor e da passageira que foram qualificados e posteriormente liberados, e a mercadoria encaminhada a sede da 2ª de policia militar de Ubiratã. Que durante a abordagem do veículo hb20, também chegou a rodoviária um ônibus da linha Garcia ( foz do Iguaçu a londrina) e como era de conhecimento da equipe que nesta linha comumente existem passageiros de posse de produtos de descaminho a equipe realizou buscas no bagageiro do ônibus e foram localizadas duas malas com caixas de aparelhos celulares, quando questionado quem seria o proprietário das malas se apresentou um masculino, que após identificado foi liberado e as malas apreendidas, porém no momento da conferencia a equipe constatou que as caixas estavam todas com os lacres rompidos e sem os aparelhos celulares, restando nelas somente os carregadores, sendo 56 unidades modelo poco x6 e 6 caixas modelo note 13pro.

Ao constatar que as caixas estavam sem os aparelhos celulares, equipe fez contato com oficial CPU da cidade de campo mourão e repassou o fato, o qual iria realizar abordagem novamente ao referido ônibus e tentar localizar os aparelhos que possivelmente estavam em outra bagagem, porém não foram localizados.