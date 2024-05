Vídeo mostra momento em que jovem é esfaqueada em Assis Chateaubriand; ela não resistiu e veio a óbito

https://www.instagram.com/reel/C7Nmz6MuwT0/?igsh=MXhtNW9ncnI5MzcybQ==

O crime ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (20), às 17h28, ao lado de um estabelecimento comercial às margens da rodovia municipal Arlindo Orlandini, que liga a sede de Assis Chateaubriand ao patrimônio de Terra Nova, na região do Conjunto Moacir Micheletto, na antiga “máquina de arroz”.

A jovem Maria Eduarda Ferreira foi atingida por dois golpes de faca e morreu no local. Ciúme pode ter motivado o homicídio.

Uma câmera de monitoramento do estabelecimento registrou o exato momento que a jovem Maria Eduarda Ferreira é atingida por duas facadas. Ela estava sentada ao redor de uma mesa na companhia de outras pessoas em momento de descontração. De repente, de modo surpresa, chega uma mulher ao local, com moletom de capuz, e ataca Maria Eduarda pelas costas. Pelas imagens é possível ver que o primeiro golpe atinge a região da barriga e uma segunda facada acerta as costas da mulher.

Um homem tentou impedir a acusada de aplicar mais golpe, e ele caiu ao chão. Com dificuldade ao correr, a vítima ainda conseguiu dar mais alguns passos e caiu em frente ao comércio.

De acordo com a Polícia Militar, com informações de populares, a vítima estava no local com um homem, momento que a suposta esposa do masculino chegou já desferindo golpes com uma faca. Após ser atingida, a vítima teria corrido até a porta de entrada do estabelecimento onde caiu. No local não foi localizada a faca utilizada pela autora e, possivelmente, a mulher se evadiu em seu veículo após o crime.

A equipe do Samu foi acionada, mas nada pôde ser feito; a jovem morreu no local. As equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas, bem como o Instituto Médio Legal. O corpo de Maria Eduarda foi recolhido e passará por exames de necropsia. A partir de agora, a Polícia Civil passa a investigar o caso. Ainda não se tem informações sobre o paradeiro da acusada de cometer o crime.