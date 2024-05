Em 10 dias loja é arrombada e roubada duas vezes no Centro de Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C7OsSl-OBtK/?igsh=M2ZlYXcycWNjaGtk

A loja Fagi Modas, situada na Avenida Nilza de Oliveira Pipino no Centro de Ubiratã, foi alvo de arrombamento e roubo novamente na madrugada desta terça-feira (21).

O modo operante do criminoso foi o mesmo do último roubo que aconteceu no dia 10, onde utilizou uma marreta para quebrar um dos vidros da loja e subtraíram algumas peças de roupas e jóias. Nessa madrugada foi quebrado o vidro no mesmo lugar e alguns objetos também foram levados.

A Polícia Militar e Polícia Civil trabalham no intuito de identificar e prender esse, ou esses criminosos que vem agindo frequentemente em nossa cidade. Qualquer informação pode ser repassada para Polícia Militar de forma anônima através do telefone 190.