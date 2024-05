Adolescente morre e três ficam feridos em acidente na BR 369

https://www.instagram.com/reel/C7RexDXOUYW/?igsh=MXM4YmlzcDEycWg4aQ==

https://www.instagram.com/reel/C7RexDXOUYW/?igsh=MXM4YmlzcDEycWg4aQ==

Uma violenta colisão envolvendo um Fiat Uno e um caminhão, na rodovia BR 369, no trevo de acesso ao Distrito de Piquirivaí, causou a morte da adolescente Alexia Reifur, 16 anos, e deixou feridos mais três pessoas, todos da mesma família.

O acidente ocorreu no início desta manhã, por volta das 06h30, quando a motorista do Uno, de aproximadamente 18 anos, que seria moradora de uma fazenda nas proximidades, levava os irmãos para a escola. Além da irmã adolescente, mais dois menores estariam no veículo, ocupado também pelo pai deles.

A colisão ocorreu no momento em que a motorista foi atravessar a rodovia para acessar o distrito, não percebendo a aproximação do caminhão.

O caminhoneiro disse que ainda tentou tirar para a lado. “Ele atravessou na minha frente. Tentei tirar para o lado, mas o carro foi junto. Fiquei desesperado, 40 anos de motorista e nunca me envolvi em acidente”, lamenta o motorista do caminhão, Milton Pereira, 64 anos, que tinha saído de Cascavel, com destino a Maringá.

Com o impacto, o automóvel foi lançado para fora da rodovia ficando com a lateral destruída. A adolescente morreu no local.

A condutora e os outros irmãos ficaram feridos. Um deles teria sido intubado pelo Samu para ser encaminhado ao hospital. O pai teve ferimentos leves e recusou atendimento.

Fonte: Tá Sabendo

Imagens: Repórter Carlos Dutra