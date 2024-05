Imagens fortes: Vídeo mostra crianças sendo ejetadas de veículo em acidente que matou bebê de 9 meses no PR

https://www.instagram.com/reel/C7R5KiQp3XU/?igsh=azE5NWozN2wxcXow

Na tarde desta terça-feira (21), um acidente devastador ceifou a vida de um bebê de 9 meses na Região Metropolitana de Curitiba. Um vídeo impactante registrado no local mostra o momento em que um veículo Fiat Palio capotou após sair de uma estrada rural, resultando em uma queda de aproximadamente sete metros em um barranco no bairro Colônia Accioly.

As imagens revelam o veículo batendo no barranco e caindo dentro de uma chácara. No momento do acidente, o Palio transportava uma família: o motorista, sua esposa e três filhos, incluindo o bebê de 9 meses. A força do impacto foi tão intensa que as crianças que estavam no banco traseiro foram ejetadas do carro.

O motorista, em estado grave, foi prontamente atendido pelo Corpo de Bombeiros e transportado de helicóptero pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas para um hospital da região. Infelizmente, seu filho mais novo, um bebê de apenas 9 meses, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A esposa do motorista e os outros dois filhos, de 7 e 9 anos, também foram levados ao hospital. Segundo informações preliminares, eles não correm risco de morte.

