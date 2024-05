Mulher que atacou jovem com ácido é presa

A Polícia Militar do Paraná prendeu, na madrugada desta sexta-feira (24), uma mulher suspeita de atear uma substância ácida contra uma jovem identificada como Isabelly Ferreira, na cidade de Jacarezinho. A ação foi gravada por câmeras de segurança instaladas na rua onde o crime aconteceu, na última quarta-feira (22).

Segundo a PM, a própria suspeita acionou o policiamento, pois estaria sofrendo perseguição de quatro homens da região. A detida foi localizada no pátio de um hotel.

Ela chegou a relatar que ficou escondida em uma área de matagal, onde estava se escondendo há quase dois dias, desde que cometeu o crime.

No local, os agentes localizaram as roupas utilizadas pela suspeita nas gravações do flagrante. Na ocasião, ela usava uma peruca loira como disfarce. O adereço não foi localizado.