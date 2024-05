Fusion furtado em Toledo é recuperado pela PM as margens da BR 369

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para averiguar um veículo abandonado sem placas as margens da rodovia BR 369.

No local a equipe verificou que o veículo se tratava de um Ford Fusion de cor preta que estava batido em um barranco e atolado em uma valeta.

O veículo estava sem as placas e com o chassi parcialmente raspado. Apesar da falta de placas foi possível identificar com o número parcial do chassi, que se tratava de um veículo furtado em Toledo no sábado (25). O veículo foi levado à delegacia de polícia de Cascavel.