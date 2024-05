Três quebram vidro e furtam panificadora no Centro de Ubiratã

Criminosos voltam a agir na madrugada desta segunda-feira (27), em Ubiratã.

A Polícia Militar realizava patrulhamento pela Vila Recife quando avistou um homem que foi em direção a viatura relatando que teve sua panificadora furtada e que sabia que os indivíduos tinham descido naquele sentido, que os procurou, mas não encontrou e estaria voltando para casa.

Ele mostrou as imagens da câmera de segurança para os policiais que realizaram patrulhamento pelo local mas ninguém foi encontrado.

Nas imagens foi possível ver que três homens com mochilas, moletons com capuz e um deles com uma espécie de balaclava, quebraram a porta de vidro e subtraíram diversos alimentos como, pão, leite condensado, sorvete, bolachas, etc.

Qualquer informação pode ser repassada para Polícia Militar através do telefone 190 de forma anônima.