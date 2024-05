Ubiratã Futsal está classificado para segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze

A equipe do Ubiratã Futsal está com a vaga carimbada para a segunda fase do Paranaense!

Em uma Série Bronze muito disputada, 36 equipes avançaram, mostrando equilíbrio e grandes jogos.

A torcida azul e branca terá pelo menos mais 10 jogos para torcer, com 5 deles em casa.

Vamos juntos, Ubiratã!

