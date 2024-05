Após ser flagrado com drogas, homem entra em luta e consegue realizar um disparo com arma do policial no PR

@ubirataonline_oficial Após ser abordado com entorpecentes, o indivíduo voltou-se contra equipe, vindo a tentar arrebatar a arma do policial e conseguindo efetuar um disparo, que, por Deus não acertou ninguém. A equipe conseguiu com muito custo e muito trabalho, conter o indivíduo e após mais de 10 min de contenção, conseguiram algemá-lo. Familiares do detido registraram a ação e tentavam acalmar o homem. A situação aconteceu em Guaratuba. A equipe composta por dois Policiais Militares ficaram bem e o indivíduo detido, conhecido como ZECA com ele foi encontrado com 63 invólucros de drogas, que foram apreendidas. Compartilhe! Espalhe