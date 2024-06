Após susto, Policial Militar e Bebê salvo tem reencontro emocionante em Nova Aurora

https://www.instagram.com/reel/C7pAGZGOsvi/?igsh=MWFza2RmcW1raGVxcQ==

https://www.instagram.com/reel/C7pAGZGOsvi/?igsh=MWFza2RmcW1raGVxcQ==

O fato aconteceu em Nova Aurora, sete dias após um casal viver momentos de aflição, hoje eles respiram mais aliviados. Na semana passada o pequeno Ravi, de três meses, estava deitado na cama, quando a mãe percebeu que o bebê teria se engasgado, provavelmente com a própria saliva. Momento em que ela e seu esposo entraram em desespero, relata a mulher que tentaram de tudo porém, sem sucesso.

Vendo que a criança estava perdendo os sinais vitais, lembraram que tinha uma policial militar que morava na mesma rua que eles, mesmo sem conhecê-la foram correndo até a casa pedir por socorro.

Eram quase 22h, quando o casal chamou no portão, por sorte a Soldado Nubia estava de folga e se encontrava na residência. Conforme a policial, o pai da criança relatou brevemente o ocorrido, sendo que ao sair no portão se deparou com a mãe sentada na calçada desesperada com o filho nos braços.

Rapidamente a PM pegou o bebê em seu colo e efetuou a manobra de heimlich, sendo que após alguns instantes, obteve êxito em desengasgar o pequeno, sendo orientado aos pais que o levassem posteriormente para avaliação médica.

Graças a atuação da Soldado Nubia, hoje o pequeno Ravi se encontra bem, e em casa com seus pais e os dois irmãozinhos mais velhos.