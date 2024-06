Homem embriagado entra em carro errado, invade residência e acaba baleado em Campina da Lagoa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa foi acionada para comparecer no Hospital, onde teria dado entrada um paciente vitima de disparo de arma de fogo.

No local, os policiais identificaram o homem de 33 anos que relatou que na noite desta quinta-feira, foi a um boteco e tomou bebida alcoólica, ficando embriagado, posteriormente ao sair do boteco, ele se confundiu e entrou num carro que estava estacionado, neste momento o dono do carro o tirou de dentro e tomou rumo ignorado.

Depois disso ele foi até uma residência pedir comida, após bater palmas não foi atendido e assim entrou na casa, momento este que foi surpreendido por disparos de arma de fogo, contudo saiu da residencia e ficou escondido até o horário que resolveu dar entrada no hospital.

Diante disso a equipe entrou em contato com o investigador da Polícia Civil, que informou que na mesma data 30/05/2024, teria ligação com o fato do “BOU violação de domicílio” boletim este que relata o possível autor dos disparos e também ligação com o “BOU, que seria a situação do senhor ter entrado dentro do veículo estacionado”.

Sendo assim logo após o paciente ter tido alta do hospital e conforme orientações, foi encaminhado para os procedimentos da polícia judiciária.