Ladrão é baleado em tiroteio após perseguição da Polícia Militar a carro roubado no PR

Um ladrão ficou ferido ao ser baleado durante tiroteio após perseguição policial em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na tarde desta quinta-feira (30).

Segundo a Polícia Militar, os indivíduos trafegavam em um automóvel roubado e entraram em confronto com os agentes de segurança. O Kia Sportage havia sido roubado na avenida Silvio Américo Sasdelli, na Vila A.

Nas imagens gravadas por moradores, é possível ver o momento em que os policiais descem da viatura, e o motorista do veículo em fuga invade o canteiro central de ré. Mais de 15 tiros foram disparados. Em um dos vídeos, crianças e populares aparecem correndo perto do local do confronto.

Após o crime, os suspeitos fugiram até uma comunidade, conhecida como ‘Favela da Brás’, onde os policiais já esperavam os homens.

Um dos homens foi baleado pelos militares e encaminhado ao hospital municipal, já o segundo foi detido e levado à delegacia da Polícia Civil.