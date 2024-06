Vídeo mostra compristas sendo assaltados em ônibus na BR 369

Compristas foram assaltados em ônibus na BR 369, na tarde do último domingo (2). O crime aconteceu perto do Núcleo Industrial do bairro Cataratas em Cascavel.

Nas imagens cedidas pela Vigivel, é possível ver o momento em que o automóvel Hyundai Azera, de cor preta, encosta no local de parada do coletivo. Em seguida, os ladrões abordaram o motorista, que encostou o ônibus na lateral do retorno.

Instantes depois, os passageiros saem do coletivo e cruzam a rodovia durante o roubo. Os criminosos colocaram as mercadorias no automóvel e efetuaram a fuga, trafegando pela contramão sentido Trevo Cataratas.

PRF não tem registros de roubos na BR 369 à luz do dia

Segundo o agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Vinícius Silva, é incomum o fato do crime ter sido praticado à luz do dia, sem histórico anterior.

Os policiais também acreditam que os ladrões são cascavelenses, considerando o ato de terem entrado com o automóvel no bairro Industrial. Ainda de acordo com a PRF, as câmeras de monitoramento ajudaram os agentes de segurança a identificar os envolvidos.

Os autores do assalto permanecem foragidos. A Polícia Civil investiga o crime. Informações sobre o crime podem ser repassadas para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) via 191, Polícia Militar via 190 ou Polícia Civil via 197.