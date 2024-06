Homem é detido com diversos produtos furtados em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã realizava patrulhamento, quando sentiu forte odor de maconha e logo avistou três jovens e decidiu aborda-los.

No momento da revista foi encontrado, um relógio de prata, que um abordado tentou esconder, tirando rapidamente do pulso e guardando no bolso da blusa. Já sabendo de uma situação de furto ocorrida dias antes, a equipe questionou sobre a procedência do relógio o abordado confirmou ser produto de furto, mas que não tinha sido ele o autor.

Questionado aos outros dois, onde estavam morando, relataram a equipe ser ali perto em uma casa onde outros jovens consumam frequentar, mas que eles não estavam envolvidos em nada, inclusive, convidaram a equipe a ir até a casa para provar que não tinha produtos oriundos de furto lá.

Diante a situação a equipe então foi acompanhada dos abordados até a residência, próxima do local da abordagem, e com o consentimento, entrou na residência para verificar a existência de mais ilícitos, e em uma rápida busca foi encontrado em um guarda roupa 5 correntes, sendo 4 douradas e uma prata. Questionada aos rapazes sobre as correntes, um do abordados logo se prontificou como proprietário delas e que também seria produto de furto, mas novamente negou ser o autor delas, que quem teria realizado o furto seria outra pessoa.

Diante dos fatos foram encaminhados os objetos e autor para delegacia para providências cabíeis ao caso..

Resultado

01 masculinos detido

Diversos objetos recuperados

