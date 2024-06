Dois são detidos por furto de fios de cobre em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã foi acionada pela central de monitoramento da torre de telecomunicações da empresa Oi, relatando que houve uma queda de energia no local. Como essas torres estão sendo alvo de diversos furtos na região, a equipe rapidamente deslocou ao endereço, onde no local foram visualizados dois indivíduos saindo da propriedade, com as roupas sujas.

Foi realizada abordagem e qualificação. Eles disseram que acabaram ficando com o seu veículo sem combustível e estavam a procura de um posto. Diante da versão apresentada, a equipe pediu para que mostrassem onde estava o veículo dos mesmos. Ao chegar no local indicado, a cerca de 100 metros da torre de telecomunicações, o veículo informado havia se evadido. Um dos abordados então ligou para o condutor do veículo, mas este se negou a retornar ao local onde a equipe estava.

Na sequência, a equipe retornou até a torre de telecomunicações, onde foi constatado que o cadeado da porta de acesso havia sido quebrado. Foi constatado ainda caixas subterrâneas de fios abertas e com os fios cortados, e mais ao fundo do prédio, foram localizados 7 rolos de fios de cobre grossos enrolados, prontos para carregamento. A porta do servidor também estava arrombada, porém, a equipe pôde constatar se os indivíduos danificaram algum componente do servidor.

Diante do exposto, os indivíduos e os produtos localizados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Campina da Lagoa para providências.

