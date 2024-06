Trabalhador morre ao cair de telhado de Supermercado em Campina da Lagoa

Um trabalhador perdeu a vida após cair do telhado de um Supermercado enquanto realizava um serviço na tarde desta quarta-feira (05), na cidade de Campina da Lagoa.

Segundo informações repassadas ao Portal Ubiratã Online pela Polícia Militar, durante a tarde a equipe RPA foi acionada pelo Hospital Municipal Nossa Senhora das Graças informando que havia dado entrada no local um homem vítima de acidente de trabalho e que ele havia entrado em óbito no hospital.

No local a equipe identificou a vítima em óbito como sendo um homem de 55 anos. Foi identificado também um senhor que relatou a equipe que testemunhou a situação, e informou que trabalha realizando manutenção e instalação de calhas, e que nesta data estava realizando uma manutenção no telhado de um supermercado, e que a vítima era um conhecido seu e que havia o chamado para ajuda-lo naquele serviço, e que em dado momento a vítima ficou sozinha em uma parte do telhado de aproximadamente 6 a 7 metros de altura, e ao que tudo indica pisou em uma telha de iluminação, e veio a cair no interior do depósito do mercado, e que ao perceber o ocorrido acionou a equipe de saúde, que compareceram ao local e conduziram a vítima até o hospital, onde não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito devido aos traumas na cabeça e tórax, sendo o óbito constatado pelo médico de plantão.

No local também foi identificada umas das proprietárias do supermercado onde a vítima estava trabalhando, a qual confirmou que contratou a testemunha da situação para realizar um reparo no telhado do local, e que ele e a vítima realizavam o trabalho quando viu uma movimentação e percebeu o acidente.

Diante dos fatos foi acionada a Polícia Civil, o qual acionou o IML e tomou as demais providências cabíveis ao fato.

