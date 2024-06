Mulher é atropelada na Avenida Clodoaldo de Oliveira em Ubiratã

Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros Comunitário de Ubiratã foram acionados na manhã desta quinta-feira (06), para atender uma vítima de atropelamento na Avenida Clodoaldo de Oliveira esquina com a Rua Ernesto Novaes de Souza.

Segundo informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, a vítima é uma mulher de 61 anos. Ela foi socorrida com suspeita de fratura no tornozelo e corte contuso no crânio, sendo encaminhada para avaliação médica no Hospital Santa Casa.

