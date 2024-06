Trabalhador morre e outro fica ferido após queda em secador de grãos em Cooperativa

Um trabalhador morreu e outro ficou gravemente ferido após queda em secador de grãos de cooperativa no distrito de Encantado D`Oeste, em Assis Chateaubriand, na madrugada desta quinta-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar e com a empresa C.Vale, houve uma explosão em um equipamento, e os trabalhadores foram verificar o princípio de incêndio. Durante a vistoria, os homens caíram da plataforma de sustentação.

Uma das vítimas, de origem paraguaia e de 46 anos, morreu no momento da queda, enquanto o outro trabalhador, de 23 anos, ficou gravemente ferido, sendo encaminhado pelos médicos do Samu ao hospital.

Por meio de nota, a C.Vale informou que um dos funcionários trabalhava para uma empresa terceirizada, enquanto o outro fazia parte do quadro de empregados da cooperativa. Segundo a nota, ambos os trabalhadores utilizavam os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no momento do acidente e que a cooperativa está prestando auxilio às famílias.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente. O delegado Túlio Almeida informou que os agentes ouviram os depoimentos dos responsáveis pelas instalações e que as perícias preliminares foram realizadas. No decorrer da investigação, novos documentos, perícias e depoimentos podem ser solicitados.

Os militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local e descartaram o risco de novas explosões.

Fonte: Catve

