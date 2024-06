Empresário reage a assalto e dá cinco tiros em suspeito armado, no Paraná

https://www.instagram.com/reel/C8M9OWGpPXc/?igsh=MW5xcXhkanl5Y3dsOA==

O dono de uma loja de celulares reagiu a um assalto e deu cinco tiros no suspeito, que estava armado e foi internado em estado grave. O caso aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

A cena foi filmada por uma câmera de segurança do estabelecimento nesta quinta-feira (13). As imagens mostram que o suspeito entra na loja usando um capacete e anuncia um assalto, enquanto tira uma arma de dentro da calça e se aproxima da esposa do empresário, que trabalha no local. Ao mesmo tempo, o empresário, que estava sentado atrás de um balcão, também pega uma arma da própria calça e atira contra o suspeito.

De acordo com o delegado Lucas Andraus, da Polícia Civil, logo após o ocorrido o irmão do empresário, que também estava na loja, acionou a PM e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

O suspeito, que tem 23 anos, foi levado ao Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) em estado grave. Ele continua internado nesta sexta-feira (14) e está estável, segundo o delegado. Ele está sob escolta policial e, após receber alta, será encaminhado à Cadeia Pública de Ponta Grossa.

Além dele, mais ninguém se feriu.

O empresário tem 29 anos e, segundo o delegado, usou uma arma que é registrada.

