Estudante de enfermagem morre em acidente na BR 158

https://www.instagram.com/reel/C8MYc0GO0Oc/?igsh=M3M3emg4ZWp2MjNl

Por volta das 23h10 da noite desta quinta-feira (13), um gravíssimo acidente na BR- 158, rodovia que liga Campo Mourão à Peabiru.

De acordo com informações coletadas no local, a jovem Tainá Gabriela Inglez de 22 anos, estudante de enfermagem, seguia pela BR- 158 de Campo para Peabiru, quando acabou perdendo a direção do veículo Fiat Palio, saindo da pista, capotando e parando no sentido contrário da rodovia. De acordo com a polícia, do local da saída de pista até onde o carro parou foi de 55 metros.

Durante o capotamento Tainá foi ejetada parando ao lado do veículo e devido a gravidade dos ferimentos a mesma acabou morrendo no local.

Equipes do serviço de atendimento móvel de urgência SAMU e Corpo de bombeiros foram até o local para realizarem todo trabalho.

Uma equipe da polícia civil também esteve no

Local coletando informações. Logo após, a equipe da polícia científica realizou todo trabalho técnico, e em seguida fez o recolhimento do corpo para exames de necropsia.

A polícia rodoviária estadual, confeccionou o boletim de ocorrência, onde deverá investigar as causas deste acidente.

Redação/ Imagens – Repórter Carlos Dutra

