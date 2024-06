Servidor público é encontrado morto no pátio da Prefeitura Municipal

https://www.instagram.com/reel/C8OHt0xu-F0/?igsh=MTV3Ynhkd2hveHNuNg==

https://www.instagram.com/reel/C8OHt0xu-F0/?igsh=MTV3Ynhkd2hveHNuNg==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Na madrugada desta sexta-feira (14), o servidor público Edson Colombo, de 51 anos, foi encontrado morto no pátio da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste. Colegas de trabalho o descobriram após perceberem sua ausência na troca de turno para o café da manhã.

Edson Colombo, que atuava como vigia, estava responsável pela segurança de uma parte da garagem da Prefeitura.

No entanto, sua ausência no momento do café da manhã levantou suspeitas entre seus colegas de trabalho, que tentaram entrar em contato com ele por meio de seu telefone celular, mas não obtiveram resposta.

Diante da falta de resposta, os colegas foram à sua procura e o encontraram sem vida dentro de um ônibus da frota municipal. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Após análise inicial, os policiais não encontraram sinais de crime, o que sugere que a morte possa ter ocorrido por causas naturais.

A Prefeitura de Cruzeiro do Oeste, consternada, emitiu uma nota de pesar pela morte de seu funcionário na manhã desta sexta-feira.

Fonte: GoioNews via OBemdito

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online. Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.