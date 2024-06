Policiais Militares participam de festa de aniversário de criança em Ubiratã

Policiais Militares das equipes RPA e Supletiva Motos se fizeram presentes no aniversário de 09 anos do Miguel Júlio, aqui de Ubiratã.

Miguel é apaixonado pela Polícia Militar e fez o pedido para que sua mãe solicitasse a presença dos militares em sua festinha de aniversário. Os policiais mostraram as viaturas, motos e conversaram com Miguel que ficou muito feliz com a presença dos policiais.

Parabéns Miguel…

