Grave acidente entre ônibus e caminhão é registrado na BR 369 em Juranda

https://www.instagram.com/reel/C8YUbX2pQXA/?igsh=MWhzcXNxc295bXkxOA==

https://www.instagram.com/reel/C8YUbX2pQXA/?igsh=MWhzcXNxc295bXkxOA==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Um gravíssimo acidente foi registrado na BR-369, nas proximidades do município de Juranda, envolvendo um ônibus e um caminhão. A batida ocorreu em frente a um posto de combustível, onde um ônibus carregado com mercadorias oriundas do Paraguai bateu na traseira de um caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados imediatamente para atender a ocorrência. No local, várias vítimas foram encontradas, segundo informado, 49 pessoas estiveram envolvidas na batida, mas nenhuma sofreu ferimentos graves.

Informações preliminares sugerem que o ônibus envolvido no acidente poderia ser de estudantes ou atletas, pois muitas das vítimas estavam usando uniformes.

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online. Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.