Carro é consumido pelo fogo na BR 369

Um veículo Ford Focus foi destruído por um incêndio na tarde desta segunda-feira (24) na BR 369, entre Campo Mourão e Mamborê. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um caminhão-pipa da prefeitura de Mamborê foi acionado e fez a extinção do fogo, mas o carro ficou completamente destruído. As causas do incêndio não foram divulgadas.