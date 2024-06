Atitudes das pessoas assediadoras – acenda o seu alerta

As pessoas assediadoras geralmente costumam lhe surpreender com elogios gratuitos e se você não tiver pulso firme são pessoas que entram na sua vida e você tem dificuldade para se afastar. Elas adotam posturas questionáveis e indesejadas, quanto aos elogios adotam posturas sorrateiras, falam por meio de sussurros e por meio de indiretas, podendo vir a alcançar o nível de falas públicas. Nestes casos, elas falarão para deixar a vítima constrangida, acuada num beco sem saída. Quantas vezes você passou por abordagens deste tipo?

Em muitas situações, as vítimas de assédio não fazem ideia que estão envolvidas num laço perigoso recheado de más intenções. Mesmo porque as pessoas assediadoras para envolver a vítima, camuflam suas intenções por meio da entrega de presentes ou através da manifestação de gestos aparentemente gentis.

Neste caso, muitos assediadores fazem estas ações em público para demonstrar cuidado a pessoa perante outros, na expectativa de buscar uma imagem positiva ou favorável com tais gestos. Na realidade, o assediador visa com isso limitar o espaço da vítima. Fiquem atentos, assediadores adotam atitudes disfarçadas, aparentemente inofensivas e despretensiosas, no entanto, as suas armadilhas estão prontas para pegar a vítima na primeira oportunidade.

Assediadores, sejam homens, sejam mulheres, que para garantir o sucesso esperado das suas investidas, buscam saber muitos particulares da vida das suas vítimas. Estes predadores da dignidade humana, investem na coleta de informações das suas vítimas para acessarem, por exemplo, datas especiais, preferências, gostos e costumes. Tudo isso, para manipular ou seduzir as suas vítimas para seus interesses mais nocivos. Por este motivo, você deve ter muito cuidado com ofertas voluntárias, sem ter uma razão de ser.

ATENTE-SE aos gestos gratuitos como toques sutis nas suas mãos, falas doces, se ligue aos manipuladores que investem em conversas com muita aproximação corporal ou falar lhe tocando.

Em muitos casos no ambiente de trabalho, algumas vítimas se sentem restritas, limitadas ou porque não dizer, desmotivada para se dirigir a empresa por conta do assédio. Esta vítima tem a sua dignidade afetada em diversos níveis, no aspecto produtivo, na concentração da atenção, nos estudos e no discernimento perante a tomada de decisões. Tem sérios impactos também nas escolhas, afinal, uma vez dispersa ou alheia, tem resultados comprometidos.

Sendo assim, assediadores geralmente fazem forte demarcação de território, fazem verdadeiros cercos ao longo do dia, visita a vítima no setor diversas vezes como forma de tortura-la psicologicamente. Eles costumam demonstrar que tem apoio das lideranças da empresa para inibir ações futuras por parte da vítima.

Em alguns casos, criam situações problemas para a vítima no sentido de demonstrar que só ele pode resolver, quando na realidade foi um problema criado por ele mesmo. Quantas ocorrências deste tipo você já passou ou foi vítima? Não se esqueça que os assediadores, são verdadeiros predadores da dignidade humana, pois as suas atitudes trazem sérios transtornos para as suas vítimas.

Observe bem, como se comporta uma vítima de assédio ao longo da vida, note quais são os tipos e modelos de relações e resultados que elas alcançam. Se estas pessoas não forem muito bem acolhidas, acompanhadas por meio de terapias altamente criteriosas e responsáveis, terão as suas vidas drasticamente afetadas nos quesitos relações e resultados.

* Uemerson Florêncio –(Brasileiro)Empreendedor. Treinador, palestrante e correspondente internacional de opinião para 5 países de língua portuguesa na África (São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Guiné Bissau e Angola), 7 países de língua espanhola (Argentina, Paraguai, Colômbia, Chile, Uruguai, Peru e Espanha) e Estados Unidos, onde expõe sobre a análise da linguagem corporal, gestão da imagem, reputação e crises. Criador do método pentágono da comunicação. Gestor de conteúdo do site da empresa Conceito Treinamentos no Brasil.