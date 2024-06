Cão farejador localiza 80 kg de maconha em ônibus na BR 369

Na noite de quinta-feira (27), uma operação da Polícia Militar Rodoviária do Paraná na BR 369, resultou na apreensão de aproximadamente 80 kg de maconha em um ônibus que fazia a linha de Carazinho/RS para São Félix do Xingu/PA. O flagrante ocorreu durante uma abordagem na praça de pedágio de Corbélia.

O Cão Black, da unidade especializada em operações com cães, indicou a presença de ilícitos em três caixas de papelão no bagageiro do veículo. Após a indicação do cão farejador, os policiais realizaram a verificação dos volumes suspeitos e encontraram a substância entorpecente. Todo o material apreendido, totalizando 80 kg de maconha, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel para os procedimentos legais.

O responsável pela bagagem não foi identificado.

