Homem fica ferido em acidente envolvendo duas motos em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C8uwtA2JZLq/?igsh=MTY5cHVtMThscGx5dQ==

https://www.instagram.com/reel/C8uwtA2JZLq/?igsh=MTY5cHVtMThscGx5dQ==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Uma pessoa ficou ferida na tarde desta quinta-feira (27), em uma colisão envolvendo duas motocicletas na Rua Epitácio Pessoa no Jardim Panorama.

Equipes do SAMU, Defesa Civil e Secretaria de Saúde estiveram no local atendendo a ocorrência. Um dos condutores foi encaminhado para o Hospital Santa Casa com algia (dor) no membro inferior direito, e escoriações nos membros superiores. O outro condutor recusou atendimento e foi liberado.

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online. Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.