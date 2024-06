Homem tem surto psicótico e arranca os próprios olhos

Um trágico episódio abalou a cidade de João Pessoa, na Paraíba. Um homem de 46 anos, cuja identidade não foi revelada, sofreu um surto psicótico e arrancou os próprios olhos. O indivíduo, que é diagnosticado com esquizofrenia, teria cometido o ato após ouvir vozes que o instruíam a fazê-lo.

Ao descobrir a cena perturbadora, o irmão da vítima agiu rapidamente, recolhendo os olhos em um saco plástico com gelo e levando o irmão ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. De acordo com o boletim médico divulgado pela instituição, apesar do paciente apresentar um estado clínico estável, os danos causados aos olhos são irreversíveis, resultando na perda total da visão.

Agora, o homem terá que se adaptar a uma nova realidade, enfrentando os desafios de viver com uma deficiência visual. Este caso alarmante ressalta a importância dos cuidados com a saúde mental e a necessidade de acompanhamento adequado para pessoas que sofrem de doenças psiquiátricas.

Fonte: Portal do Generoso

