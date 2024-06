Vampiro? Jovem invade velório, grita que quer ‘beber sangue’ e ataca corpo

O que era para ser um momento de luto e despedida para uma família, se tornou um verdadeiro desespero ao ver um jovem, que não teve identificação revelada, invadir o salão da Casa de Velório, em Paranaíba, a 410 quilômetros de Campo Grande (MS), e gritar que queria beber sangue, chegando a atacar o corpo da vítima que estava sendo velada na madrugada desta sexta-feira (28).

As informações foram publicadas pelo site Cultura FM, do grupo RCN 67. Testemunhas relataram que o indivíduo não tinha parentesco com a vítima, contudo, a conhecia.

Ainda conforme o site, o rapaz entrou no local por volta das 2h, bastante transtornado e com o braço todo ensanguentado, indo diretamente em um dos caixões, chegando a mexer no corpo de um homem que estava sendo velado.

As mesmas testemunhas relataram que ele passava sangue no rosto e ao chegar em volta do caixão, gritava que queria beber sangue do morto, sujando assim o corpo e o caixão de sangue.

Equipe da Polícia Militar foi acionada pela família, que repreendeu a atitude do indivíduo. Os três velórios que aconteciam simultaneamente foram suspensos por conta do episódio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o rapaz levado para atendimento na Santa Casa de Misericórdia, onde a equipe da polícia acompanhou o desfecho do atendimento. O caso foi registrado na delegacia.

