60 mil reais em produtos eletrônicos contrabandeados são apreendidos em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã apreendeu aproximadamente 60 mil reais em itens eletrônicos contrabandeados na tarde desta terça-feira (09).

A denúncia foi feita por um policial militar do grupo BPFRON, que estava em um ônibus da linha Nordeste (Cascavel/Londrina), que avistou a mercadoria dentro do coletivo e repassou as informações.

O ônibus foi abordado no posto da PRF em Ubiratã. Após identificar o policial e o dono da bagagem as malas foram revistadas onde foi encontrado aparelhos celulares, caixas de som “Alexas”, tablets, fones de ouvido, smartwatch, e aparelhos de sinal de tv e Wi-fi.

O dono da mercadoria foi encaminhado para a sede da 2ª CIA para identificação e confecção do boletim, e após contato com a Delegacia de Polícia Federal de Cascavel, foi orientado pelos agentes da PF a liberação do proprietário das mercadorias no local, sendo encaminhado somente a mercadoria.

Comunicação Social do 11° BPM.

Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença.

