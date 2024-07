Homem morre em acidente próximo ao Fórum de Campina da Lagoa

https://www.instagram.com/reel/C9Pgxf-O3DT/?igsh=MXUzdWVpaWdtdms3cw==

https://www.instagram.com/reel/C9Pgxf-O3DT/?igsh=MXUzdWVpaWdtdms3cw==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Um homem identificado como sendo Genésio Geminiczak, perdeu a vida em um acidente no início da madrugada desta quarta-feira (10), em Campina da Lagoa.

A Polícia Militar, foi acionada por volta das uma hora da manhã, onde o solicitante informou que havia um acidente com uma vítima próximo ao Fórum.

No local, os policiais visualizaram um veículo de marca JEEP Renegade acidentado, com a frente batida e no seu interior uma vítima. Logo em seguida chegou ao local à ambulância municipal, com a equipe de enfermeiros e médico, para dar atendimento, porém apenas constatou o óbito da vítima.

Os policiais isolaram o local e acionaram a Polícia Civil para dar atendimento e prestar as ações cabíveis e identificar as causas. O Instituto Médico Legal (IML), também esteve no local fazendo o recolhimento do corpo.

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online. Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.