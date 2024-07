Professor realiza pedalada até Santuário de Aparecida para arrecadar fundos em prol do Lar dos Velhinhos de Ubiratã

Projeto para arrecadar fundos para o Lar dos Velhinhos de Ubiratã

O morador de Boa Esperança e Professor Beletato, que atua nas Escolas Estaduais de Ubiratã concluiu os mil quilômetros de pedalada na 4⁰ edição rumo a Aparecida SP em um projeto para arrecadar fundos para o Lar dos Velhinhos de Ubiratã.

Segundo Beletato, as condições climáticas desfavoreceram e dificultaram o trajeto, porém o percurso foi concluído com sucesso. ” Condições intempéries desfavoráveis, chuva, vento etc, dificultaram a pedalada, passei mal no final do primeiro dia e fiquei internado até às duas da manhã em Cornélio Procópio. Se não bastasse, fui atropelado no acostamento em São Paulo por um motoqueiro, mas conclui o objetivo de fazer os 1.000 km em 4 dias e consegui quase 50 cobertores”. Comentou o professor ciclista.

Com o lema “Pedal Solidário Inverno sem Frio”, o professor ciclista busca apoio para aquecer nossos idosos.

Você também pode ajudar, as doações ainda podem ser feitas pelo Pix fone 44999102061

“Obrigado a todos Patrocinadores e amigos que contribuíram, torceram e fizeram suas orações”, finalizou Beletato.

Qualquer informação entre em contato pelo WhatsApp (44) 9 9910 2061

