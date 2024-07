Homem é preso com 791 gramas de Maconha em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã recebeu informações de que em um apartamento em um edifício na Avenida Ascânio Moreira de Carvalho um homem estaria tentando tirar certa quantidade de entorpecentes que estava escondido entre os colchões e cobertores que estavam naquela habitação.

Ao chegar no local, os policiais militares mantiveram contato com o proprietário do imóvel e com outra pessoa, que se identificou como responsável por desocupar o apartamento, o qual autorizaram a entrada da equipe no local para averiguação.

Durante a busca no local, foi encontrado em uma das sacolas de lixo que o indivíduo responsável pela retirada dos móveis havia deixado próximo à portaria do prédio, entre outros objetos, um tablete de maconha envolto em adesivo plástico de cor preta, o qual ao realizar a pesagem chegou-se a quantia de 791 (setecentos e noventa e um) gramas de maconha.

Diante do exposto, o entorpecente foi apreendido e o indivíduo recebeu voz de prisão, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Resultado:

1 masculino preso.

791 gramas de maconha apreendida.

Comunicação Social do 11° BPM.

Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença.

