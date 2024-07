Homem embriagado é encaminhado para delegacia após perturbar moradores em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã foi solicitada através de ligação anônima para uma situação onde um homem bêbado estava de casa em casa incomodando as pessoas.

No local, a equipe avistou o indivíduo que de fato estava no portão de uma residência gritando. Após ser abordado e

identificado, foi constatado que o indivíduo estava visivelmente embriagado, com forte odor etílico, andar cambaleante e falas desconexas. Ele falou que estava pedindo comida nas residências.

A equipe então informou que o homem estava incomodando os moradores, pois o horário era incompatível, e que era pra ele se dirigir para sua casa, porém ele se negou, dizendo que iria ficar por ali. Mesmo após expor ao indivíduo que se o mesmo não se retirasse, seria encaminhado por perturbação do sossego e seria realizado um termo circunstanciado, o indivíduo disse que não iria se retirar.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado para lavratura do termo, e para a companhia de polícia militar para os procedimentos e

posteriormente encaminhamento para a delegacia.

