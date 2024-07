80 mil em eletrônicos contrabandeados são apreendidos na rodoviária de Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C9YbCWdJZJN/?igsh=MXY5YXB6dDI2cHY3Zw==

https://www.instagram.com/reel/C9YbCWdJZJN/?igsh=MXY5YXB6dDI2cHY3Zw==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

A equipe supletiva de motos da Polícia Militar realizava fiscalização e abordagens a ônibus na rodoviária do município de Ubiratã no intuito de inibir a pratica de ilícito, transporte de entorpecentes e de mercadorias, com origem de contrabando e descaminho.

Durante a averiguação das bagagens foram encontradas duas malas com produtos eletrônicos, em uma delas havia 20 celulares modelo REDMI 13C, e em outra mala 12 celulares REDMI NOTE13, 05 MACBOOK AIR e 01 MACBOOK PRO.

Diante das constatações da presença de mercadorias oriundas de descaminho os proprietários da bagagem foram identificados através da lista de passageiros e foram convidados a acompanhar a conferencia de quantidade de produtos ali presentes. Perguntado ainda aos mesmos se a mercadoria era de origem paraguaia, ambos afirmaram que sim e que não havia sido feito o recolhimento dos tributos, perguntado se estes desejavam acompanhar os procedimentos a serem realizados pela equipe policial, somente um dos envolvidos desejou acompanhar a equipe.

Toda mercadoria apreendida foi encaminhada a Receita Federal de Cascavel.

Resultado:

32 Aparelhos de telefone celular apreendidos.

06 Aparelhos de Notebook apreendidos.

Valor aproximado do total de mercadorias apreendidas R$: 80.000,00 (oitenta mil reias).

Comunicação Social do 11° BPM.

Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença.

Informação com responsabilidade e credibilidade.