Caminhão pega fogo na BR 369 em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C9dzn-rp30z/?igsh=eXE3Zm9vY2xhdHJq

https://www.instagram.com/reel/C9dzn-rp30z/?igsh=eXE3Zm9vY2xhdHJq

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Um caminhão pegou fogo na noite desta segunda-feira (15), na BR 369, próximo ao Posto Brasília em Ubiratã e interditou a rodovia nos dois sentidos.

A equipe do Corpo de Bombeiros Comunitário foi acionada para controlar as chamas, porém o fogo já havia destruído toda a parte traseira do caminhão.

A PRF esteve no local. Ninguém ficou ferido

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online. Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.